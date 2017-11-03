Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 28 октября по 3 ноября 2017 года.

1. Лодка с пассажирами перевернулась на Аргазях

Трагедия произошла в среду, 1 ноября. Компания из пяти человек приехала на водохранилище помянуть утонувших там несколько лет назад друзей. В полукилометре от берега судно опрокинулось, люди оказались в воде. Рядом рыбачили двое полицейских из Карабаша, они забрали всех в свою лодку. Но из-за перегруза и волн она быстро наполнилась водой и утонула.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

До берега смогли добраться два человека из первой лодки. Остальные утонули. На следующее утро была найдена женщина - ее тело прибило к берегу. Днем в четверг во время обследования акватории и с помощью вертолета Ми-8 обнаружили двоих мужчин, обе лодки и двигатель. В пятницу нашли еще одного утонувшего. "Буквально сейчас поступила информация, что нашли четвертого утонувшего. И вещи еще одного. Более подробной информации пока нет", - сообщили около 11 часов утра в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В поисковой операции участвуют 180 человек, в том числе психологи. Задействованы вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и беспилотники. На месте находятся четыре группы водолазов.

Утонувшие - жители Челябинска и Карабаша. Губернатор распорядился оказать материальную помощь семьям погибших. Поручения даны социальному блоку правительства, главе Челябинска Евгению Тефтелеву и главе Карабаша Олегу Буданову. "Из этой трагедии должны быть сделаны самые серьезные, жесткие выводы. К гибели людей, к сожалению, в очередной раз привело халатное отношение. Это – не случайность, а именно грубейшее нарушение требований безопасности. Мои соболезнования семьям и родственникам погибших", - подчеркнул Борис Дубровский.

Видео: ГУ МЧС по Челябинской области / youtube.com

По предварительным данным, к трагедии привело пренебрежение правилами безопасности. Навигационный период официально уже закрыт, кроме того, был сильный ветер, а погибшие и пострадавшие оказались на водоеме в плохо приспособленной для таких условий лодке, сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области. Большинство было без спасательных жилетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

2. В мэрии призвали челябинцев не встречать Путина в противогазах

Администрация города сообщила об усилении мер безопасности перед визитом президента в город. Чиновники напомнили, что в последнее время в интернете распространяются призывы выходить на улицы в противогазах, в том числе делать это, когда в Челябинск прибудет Владимир Путин.

Устраивать акции с закрытыми лицами, включая одиночные пикеты, в России запрещает закон, отметили в администрации. Там рекомендовали жителям "критически" отнестись к размещенным в интернете призывам. Тем, кто все же решит организовать такие акции или будет участвовать в них, напомнили об ответственности, в том числе уголовной.

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин приедет в Челябинск 9 ноября для участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Также ожидается визит главы соседней республики Нурсултана Назарбаева.

3. В Челябинской области зарплаты бюджетников пересчитали на миллиард рублей

В регионе повышают заработки врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания, 30 октября губернатор дал поручение готовить документы.

"Экономика Челябинской области показывает рост, появились дополнительные доходы", — прокомментировал Борис Дубровский появившуюся возможность поднять зарплаты.

Он дал поручение организовать комплекс работ, направленный на увеличение заработков бюджетников с ноября 2017 года. На это будет направлено 1,1 млрд рублей из средств области. Повышение поможет достичь уровня, который установлен требованиями указов президента России Владимира Путина.

4. Дольщики «Речелстроя» вышли на одиночные пикеты к резиденции губернатора и зданию минстроя

Акции также прошли возле Законодательного собрания и администрации города. Дольщики проблемного микрорайона "Чурилово Lake City" провели пикеты в среду, 1 ноября, с 10 до 12 часов. В руках у них были плакаты с лозунгами "Пязок (Андрей Пязок - собственник компании "Речелстрой" - прим. ред.) с деньгами, дольщики с долгами", "Минстрой, стройки ноль, где твой контроль", "Речелстрой, дома дострой", "Губернатор, ты где? Дольщики в беде!".

Фотографии предоставлены участниками акции

Кроме того, люди выступили с требованием обеспечить контроль за расходованием средств. Речь идет о том, чтобы деньги, вырученные от продажи земли на аукционе, пошли по назначению - на строительство. Торги состоялись в конце сентября, и, как сообщили ранее в минстрое, это позволит привлечь 171 млн рублей для достройки домов. Как сообщили участники акции, во время пикетов к ним никто не вышел.

Фотографии предоставлены участниками акции

На следующий день, 2 ноября, губернатор Борис Дубровский провел рабочее совещание с заместителем Сергеем Шалем по вопросам продолжения строительства домов в Чурилово. К достройке приступила компания «Западный луч». Рабочие уже вышли на объекты. До марта 2018 года планируется возвести минимум четыре многоэтажки.

"В рамках продолжения строительства домов с долевым участием граждан в микрорайоне Чурилово по договору с компанией «Речелстрой» теперь агентом выступает компания «Западный луч». Был проведен ряд мероприятий по привлечению инвестиций: проданы два участка, сделка находится в стадии оформления", - сказал Сергей Шаль.

Полученные от сделки деньги позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года. Всего компания «Речелстрой» возводила 19 домов, которые впоследствии оказались брошенными. Для решения проблем людей, которые успели купить в них квартиры, всех дольщиков перераспределили и сосредоточили в четырех многоэтажках. Планируется эти объекты сдать к весне. Другие три дома будут достроены до конца 2018 года, еще столько же - в течение 2019-го.

5. Под Челябинском будущая учительница разделась ради дорогого смартфона

Это произошло в одном из ночных клубов Троицка. Организаторы вечеринки устроили конкурс на раздевание. Победителю пообещали подарить iPhone 7. Одна из девушек решила поучаствовать в розыгрыше смартфона и сняла с себя одежду, а затем и нижнее белье под восторженные свисты публики. Очевиды сняли это на видео и выложили в социальные сети.

Видео с сайта life.ru

По данным Life.ru, сотрудники педагогического колледжа, в котором училась девушка, увидели запись и приняли решение отчислить студентку. Также сообщается, что вместо обещанного iPhone 7 19-летней жительнице Челябинской области подарили дешевый смартфон.

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