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В Челябинске высадят 500 даурских лиственниц
03.11.2017 г. 12:50
Фото с сайта hornews.com
Озеленение планируется провести весной. Ранее на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной были вырублены даурские лиственницы, высаженные там еще в начале прошлого века. Из 30 столетних деревьев осталось всего четыре. Сейчас идет поиск места, где появятся саженцы.
По информации челябинских краеведов, даурские лиственницы были высажены в 1905 году из 30 семян, привезенных раненым офицером - участником русско-японской войны. Просьбу умирающего солдата высадить деревья исполнили. В начале двадцатого столетия сад диковинных лиственниц доходил до нынешнего Алого поля.
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