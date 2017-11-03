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Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2017 г. 12:38
В субботу, 4 ноября, состоится более 500 праздничных мероприятий. Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев.
«Мы гордимся своей великой историей, созданной десятками поколений, в том числе и южноуральцами. Челябинская область не раз оказывалась в центре больших трудовых событий, заслужив себе славу «опорного края державы». Только общая работа над большими проектами позволит России достойно двигаться вперед и достичь новых высот!» - говорится в тексте поздравления.
Челябинск будет праздновать День народного единства на Кировке. В 12:00 начнется митинг-концерт, посвященный событиям 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.
Также в субботу состоится общегородской Крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери. После торжественного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, которое будет проходить с 9:30 до 11.00, участники построятся в колонну и пройдут по Свердловскому проспекту. К 11:45 часам они приблизятся к храму Александра Невского. На время шествия будет приостановлено движение транспорта.
Завершающим аккордом праздника станет фестиваль «Соцветие дружное Урала».
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