AliExpress открыла в Челябинске магазин виртуальной реальности

Фото с сайта droidnews.ru

В компании рассчитывают на высокую конверсию нового сервиса прежде всего за счет того, что большинство покупателей просто из интереса попробует совершить покупку. Как пишет РБК, AliExpress вложила 12 млн рублей в сеть магазинов с элементами виртуальной реальности (VR).

На территории России такой сервис заработает в 11 городах. Сегодня, 3 ноября, их запустили в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Новосибирске. В компании разъяснили, что значит понятие "магазин виртуальной реальности". На территории городов размещены специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется торговый зал с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары. Это будет изображение реального офлайн-магазина с витринами и полками. На них будут расставлены товары, которые можно будет покрутить со всех сторон, посмотреть цену и купить.

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Все новости за 03.11.2017 г.»