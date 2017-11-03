В Челябинской области психические нарушения у детей будут выявлять с помощью анкеты

Фото с сайта med2.ru

В первую очередь речь идет об аутизме. Анкета размещена на сайте областного медицинского информационно-аналитического центра. Родителям предлагают ответить на вопросы о поведении и развитии ребенка. По итогам теста выдается ответ с информацией о наличии или отсутствии у детей отклонений.

В случае выявления тревожных симптомов, система формирует направление к детскому психиатру по месту жительства и рекомендует пройти консультацию педиатра. В направление автоматически вносятся результаты анкетирования, чтобы специалисты видели, в каких пунктах поведения ребенка проявились отклонения от нормы.

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Все новости за 03.11.2017 г.»