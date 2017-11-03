Челябинск
- 0 ... -2 C°
- -1 ... -3 C°
- 58.0869р. - 0.0688
- 67.677р. - 0.0337
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинской области психические нарушения у детей будут выявлять с помощью анкеты
03.11.2017 г. 12:25
Фото с сайта med2.ru
В первую очередь речь идет об аутизме. Анкета размещена на сайте областного медицинского информационно-аналитического центра. Родителям предлагают ответить на вопросы о поведении и развитии ребенка. По итогам теста выдается ответ с информацией о наличии или отсутствии у детей отклонений.
В случае выявления тревожных симптомов, система формирует направление к детскому психиатру по месту жительства и рекомендует пройти консультацию педиатра. В направление автоматически вносятся результаты анкетирования, чтобы специалисты видели, в каких пунктах поведения ребенка проявились отклонения от нормы.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 03.11.2017 г. Новая онкополиклиника начнет принимать пациентов после праздничных выходных
- 01.11.2017 г. Первая на Южном Урале операция по пересадке сердца длилась шесть часов
- 31.10.2017 г. Около миллиарда рублей инвестировано в развитие челябинского медгородка
- 31.10.2017 г. В Челябинской области закупили 55 машин скорой с климат-контролем
- 30.10.2017 г. Заколовший пациентку врач сядет на скамью подсудимых