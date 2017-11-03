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На дороге из аэропорта в центр Челябинска поставят шумозащитные экраны

03.11.2017 г. 12:10

На дороге из аэропорта в центр Челябинска поставят шумозащитные экраны
Фото с сайта www.zac-spb.ru

Эту работу планируется сделать за два года. Такую задачу перед властями города поставил губернатор Борис Дубровский. Он обратил внимание на данный вопрос во время объезда территории Челябинска.

«Люди, живущие близко к оживленной автомобильной дороге, должны чувствовать свою защищенность. Необходимость в установке шумозащитных экранов назрела. Реализация такого проекта – задача не одного дня, но абсолютно реально при правильном подходе и глубокой проработке вопроса в течение двух лет осуществить задуманное», - сказал глава региона.

 

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