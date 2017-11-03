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Главного тренера ХК «Металлург» отправили в отставку
03.11.2017 г. 11:01
Контракт с Ильей Воробьевым расторгли по решению президента магнитогорского клуба Виктора Рашникова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Козлов.
"Мы благодарим Илью Петровича за продуктивную работу и завоеванные трофеи и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Металлурга".
В данный момент магнитогорская команда находится на седьмой строчке в турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. В регулярном чемпионате "Металлург" провел 28 матчей, из них половину проиграл.
Южноуральский хоккейный клуб дважды за свою историю становился обладателем главного трофея КХЛ - Кубка Гагарина. Это было в 2014 и 2016 годах. Илья Воробьев работал в команде с 2012 года. В 2015-м стал главным тренером. И второй раз "Металлург" выиграл кубок под его руководством.
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