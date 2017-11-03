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Сделано в Челябинске
Разбор полетов
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В Челябинске обустраивают новые парки, но жителям все равно не хватает зеленых зон отдыха
03.11.2017 г. 09:16
Фото с сайта uaomos.news
В ближайшее время новый сквер планируют открыть в Ленинском районе. Также на северо-западе появится огромный эко-парк. Этого тоже мало? Или уже достаточно? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: главный архитектор Челябинска Николай Ющенко и блогер-урбанист Лев Владов.
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