На Аргазях нашли тело четвертого из пяти утонувших 1 ноября

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. "Буквально сейчас поступила информация, что нашли четвертого утонувшего. И вещи еще одного. Более подробной информации пока нет", - говорится в письме пресс-службы ведомства.

До этого были найдены тела женщины и двоих мужчин. Поиски продолжаются. Запланировано погружение водолазных групп, также задействуют вертолет и беспилотники. В поисковой операции участвуют 180 человек, в том числе психологи.

Две лодки перевернулись на Аргазях в среду, 1 ноября. Компания из пяти человек приехала на водохранилище помянуть утонувших там несколько лет назад друзей. В полукилометре от берега судно опрокинулось, на помощь пришли рыбачившие рядом двое полицейских из Карабаша. Но и их лодка из-за перегруза и волн быстро наполнилась водой и утонула. Два человека смогли доплыть до берега.

Семьям погибших по поручению губернатора окажут материальную помощь. Возбуждено уголовное дело.

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