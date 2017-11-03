Челябинцы освободят Москву от польских интервентов

Фото с сайта www.centradm.ru

В День народного единства, 4 ноября, на Кировке представят реконструкцию событий 1612 года. Для этого члены военно-исторических клубов возьмут в руки оружие и наденут костюмы стрельцов, горожан, знати и иноземцев. Акция будет проходить в первой половине дня. А в 12:00 начнется митинг-концерт, в котором может принять участие губернатор Борис Дубровский.

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