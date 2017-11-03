Новая онкополиклиника начнет принимать пациентов после праздничных выходных

Фото с сайта gubernator74.ru

В учреждении все готово для работы. Свои двери для южноуральцев оно откроет 7 ноября, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора Бориса Дубровского на территории медгородка в Челябинске за два года. Внутри все спланировано и устроено так, чтобы комфортно было и пациентам, и врачам. Новая поликлиника, как и старая, будет принимать до 600 пациентов в смену: по будням 24 врача будут вести прием по 29 направлениям.

«Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть веские основания для обращения, здесь будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий «мозговой центр» южноуральской онкологии», – подчеркнул главный онколог минздрава Челябинской области Андрей Важенин.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 03.11.2017 г.»