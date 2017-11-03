Министр образования России Ольга Васильева приедет в Челябинск на форум ректоров

Фото с сайта kremlin.ru

Мероприятие состоится 8 ноября на площадке ЮУрГУ. Оно будет проходить в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В университете соберутся руководители ведущих вузов нашей страны и соседней республики. В частности, ожидается присутствие ректора МГУ Виктора Садовничего.

Первая половина дня на форуме будет отведена на работу трех сессий. Одна из них посвящена образованию как ключевому фактору повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Вторая – развитию инновационной деятельности современных вузов. Третья – стратегическому партнерству вузов России и Казахстана. Вторая часть форума пройдет в формате пленарного заседания.

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