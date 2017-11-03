60% челябинцев не считают День народного единства праздником

Фото с сайта gubernator74.ru

Они заявляют, что это, скорее, дополнительный выходной. Такие ответы горожане дали в ходе опроса, проведенного социологами челябинского филиала Президентской академии.

Каждый четвертый сказал, что 4 ноября для него - в большей степени праздник. Чаще так говорят респонденты старше 50 лет, жители города, имеющие среднее общее, специальное или неполное высшее образование, по социальному положению пенсионеры.

А вот 57% опрошенных полагают, что 4 ноября не является по-настоящему праздничной датой, скорее, это просто дополнительный выходной. Такой позиции в большей степени придерживаются жители в возрасте от 31 до 50 лет и те, кто имеет высшее образование. 16% респондентов не смогли дать внятного ответа на вопрос о 4 ноября.

Исследователи отмечают, что День народного единства, увы, так и не стал главным государственным праздником. Очевидно, что он пока не наполнился однозначным смысловым содержанием и противоречиво воспринимается в общественном сознании.

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Все новости за 03.11.2017 г.»