На Аргазях продолжают поиски двоих пассажиров утонувшей лодки

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

По информации на восемь часов утра, найдены тела троих человек - женщины и двоих мужчин. Обнаружить их удалось во время обследования акватории и с помощью вертолета Ми-8. В четверг, 2 ноября, с воздуха заметили лодку и тело одного из погибших. Чуть позже обнаружили вторую лодку, двигатель и еще одного утонувшего, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В региональном управлении МЧС уточнили, что на сегодняшний день запланировано погружение водолазных групп, также задействуют вертолет и беспилотники. В поисковой операции участвуют 180 человек, в том числе психологи.

Видео: ГУ МЧС по Челябинской области / youtube.com

Две лодки перевернулись на Аргазях в среду, 1 ноября. Компания из пяти человек приехала на водохранилище помянуть утонувших там несколько лет назад друзей. В полукилометре от берега судно опрокинулось, на помощь пришли рыбачившие рядом двое полицейских. Но и их лодка из-за перегруза и волн быстро наполнилась водой и утонула. Два человека смогли доплыть до берега. Семьям погибших по поручению губернатора окажут материальную помощь. Возбуждено уголовное дело.

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