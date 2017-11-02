Предприниматели со всей России приедут в Челябинск обсудить господдержку бизнеса

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Запланирован приезд 300 представителей компаний из 85 регионов. С 23 по 25 ноября в городе будет проходить VII Всероссийская конференция поддержки предпринимательства. В первый день участники будут работать в гранд-отеле «Видгоф» на четырех площадках. В секции «Открывай» обсудят проблемы начинающих бизнесменов. Работа площадки «Сопровождай» будет посвящена вопросам поддержки предпринимательства. Главы региональных гарантийных и микрофинансовых организаций будут делиться опытом в секции «Развивай». А площадка «Производи» соберет руководителей центров кластерного развития и инжиниринга.

24 и 25 ноября в рамках секции «Регионы-2018» состоятся презентация и защита комплексной программы развития предпринимательства в регионах. Стоит отметить, что Челябинской области удалось первой в стране реализовать сервисную модель поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по принципу «одного окна» и создать многофункциональный центр «Территория Бизнеса».

Как ранее подчеркивал вице-губернатор Руслан Гаттаров, важно создавать условия для развития небольших компаний. Сейчас 70% валового регионального продукта Челябинской области приходится на предприятия крупного бизнеса, 30% - на малый и средний бизнес. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу увеличить долю последнего сегмента до 50%.

Контактное лицо для представителей СМИ: Кристина Барсегян

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