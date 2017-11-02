В мэрии призвали челябинцев не встречать Путина в противогазах

Фото с сайта kremlin.ru

Администрация города сообщила об усилении мер безопасности перед визитом президента в город. Чиновники напомнили, что в последнее время в интернете распространяются призывы выходить на улицы в противогазах, в том числе делать это, когда в Челябинск прибудет Владимир Путин. Устраивать акции с закрытыми лицами, включая одиночные пикеты, в России запрещает закон, отметили в администрации. Там рекомендовали жителям "критически" отнестись к размещенным в интернете призывам. Тем, кто все же решит организовать такие акции или будет участвовать в них, напомнили об ответственности, в том числе уголовной.

Владимир Путин приедет в Челябинск 9 ноября для участия в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Также ожидается визит главы соседней республики Нурсултана Назарбаева.

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Все новости за 02.11.2017 г.»