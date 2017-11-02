Областные власти поддержат инвесторов Верхнеуральского района

Фото с сайта gubernator74.ru

Об этом губернатор Борис Дубровский заявил в ходе визита в территорию. В районе в ближайшее время будет реализовано несколько крупных инвестпроектов. Так, компания «Предуралье» планирует ввести в эксплуатацию цех по переработке молока. Общий объем инвестиций – 20 млн рублей. ООО «Петропавловский зерновой комплекс» ведет строительство цеха по переработке масленичных культур. Часть продукции будут отправлять в Китай. Компания «Айрон Кинг», производитель спортивного инвентаря и тренажеров, модернизирует существующую производственную линию за счет покупки станка лазерной резки. Бюджет проекта – 19,6 млн рублей, половину из которых представляет заем Фонда развития промышленности Челябинской области.

Самые масштабные инвестпроекты в районе намерены реализовать «Русская медная компания» и «Южуралзолото». Это модернизация обогатительной фабрики, освоение Катабукского участка медно-цинковых колчеданных руд, строительство ГОКа в поселке Горбуновский. Борис Дубровский заявил, что правительство региона поддержит все начинания инвесторов.

«Все, что сейчас растет в Верхнеуральске, все инициативы мы будем поддерживать и сопровождать», – резюмировал губернатор.

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