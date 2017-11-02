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Челябинцам напомнили о скором окончании дачной амнистии
02.11.2017 г. 15:43
Фото с сайта dacha911.ru
Она завершится 1 марта 2018 года. Жителям, которые хотят оформить по упрощенной схеме частные дома, нужно поторопиться, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Пока для госрегистрации прав собственности достаточно только правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором возведен дом, и документа, подтверждающего факт возведения такого объекта и содержащего его описание. После 1 марта для регистрации нужно будет разрешение на ввод в эксплуатацию.
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