Челябинцам напомнили о скором окончании дачной амнистии

Фото с сайта dacha911.ru

Она завершится 1 марта 2018 года. Жителям, которые хотят оформить по упрощенной схеме частные дома, нужно поторопиться, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пока для госрегистрации прав собственности достаточно только правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором возведен дом, и документа, подтверждающего факт возведения такого объекта и содержащего его описание. После 1 марта для регистрации нужно будет разрешение на ввод в эксплуатацию.

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