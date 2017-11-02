15 топ-менеджеров «Здоровой фермы» пойдут под суд за присвоение 328 млн рублей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В суд направлено дело о мошенничестве в особо крупном размере, о незаконном возмещении НДС и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, обвиняемые, являясь директорами предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», заключали с другими организациями договоры на строительство сооружений для ведения сельского хозяйства. После сдачи объектов с подрядчиками они не рассчитывались, полученные деньги забирали себе. Ущерб, причиненный организациям, превысил 120 млн рублей.

Потом директора обанкротили три компании, которые заключали договоры подряда. Целью было сокрыть следы преступлений, сообщили в прокуратуре области. Также менеджеры через подставные фирмы переводили имущество предприятий агрохолдинга от одной организации к другой, а потом возвращали в структуру «Здоровой фермы», но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого подавали в налоговую документы о якобы совершенных сделках и уплаченном НДС. В результате федеральный бюджет понес ущерб в размере 208 млн рублей.

Объем уголовного дела составляет 215 томов, сообщили в пресс-службе МВД России. Все обвиняемые ждут суда на свободе, двое внесли залог, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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