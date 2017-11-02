Компания «Западный луч» приступила к достройке проблемных домов «Речелстроя»

Фото с сайта gubernator74.ru

Рабочие уже вышли на объекты. До марта 2018 года планируется возвести минимум четыре многоэтажки. Об этом вице-губернатор Сергей Шаль доложил главе региона. Борис Дубровский поручил заместителю взять ситуацию с домами в Чурилово на контроль.

«В рамках продолжения строительства домов с долевым участием граждан в микрорайоне Чурилово по договору с компанией «Речелстрой» теперь агентом выступает компания «Западный луч». Был проведен ряд мероприятий по привлечению инвестиций: проданы два участка, сделка находится в стадии оформления», - сказал Сергей Шаль.

Полученные от сделки деньги позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года. Всего компания «Речелстрой» возводила 19 домов, которые впоследствии оказались брошенными. Для решения проблем людей, которые успели купить в них квартиры, всех дольщиков перераспределили и сосредоточили в четырех многоэтажках. Планируется эти объекты сдать к весне. Другие три дома будут достроены до конца 2018 года, еще столько же - в течение 2019-го.

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