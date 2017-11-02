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На «Маяк» доставили 14-метровую кассету с отработавшим ядерным топливом с Белоярской АЭС
02.11.2017 г. 14:52
Процесс ее выгрузки и размещения в бассейне-хранилище прошел 30 октября в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия. Аналогичный вагон-контейнер с отработавшим ядерным топливом уже разгружали год назад. Тогда партия была опытной. Сейчас специалисты вышли на завершающий этап организации транспортно-технологической схемы вывоза отходов. Она включает в себя в том числе создание железнодорожного эшелона.
"Реализация всего проекта позволит решить проблему радиационно опасных объектов – это бассейны-хранилища ядерного топлива первого и второго блоков Белоярской АЭС, и уже в среднесрочной перспективе приступить к выводу из эксплуатации самих энергоблоков", - отметили на предприятии.
Характерные особенности отработавших тепловыделяющих сборок - наличие около 40 типов топливных композиций и большие габаритные размеры, в частности, их длина достигает 14 метров. На самом "Маяке" в течение трех лет предстоит достроить отделения разделывания и пеналирования.
"14-метровые ОТВС будут фрагментироваться, размещаться в пеналах, габариты которых позволят перерабатывать это топливо на радиохимическом заводе. И вот тогда мы сможем перевести ОЯТ реакторов АМБ в полностью безопасное состояние. Уран снова поступит для производства топлива для атомных электростанций, а радиоактивные отходы будут надежно остеклованы", - сообщил главный инженер ПО "Маяк" Дмитрий Колупаев.
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