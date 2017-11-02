Движение по трассе М5 в Челябинской области осуществляется в обычном режиме

Фото с сайта tatar-inform.ru

Актуальную информацию о дорожной обстановке сообщили в управлении федеральных дорог "Южный Урал".

Сегодня, 2 ноября, утром в соцсетях появилась информация о затруднении движения в районе Сима. По данным управления, на участке от границы с республикой Башкортостан до Сима упала видимость из-за обильного снегопада, что привело к снижению скорости движения. Информация об этом была актуальна с 8 до 10 часов утра. Сейчас движение на данном участке и на всей трассе М5 осуществляется в обычном режиме.

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