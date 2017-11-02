  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • 0 ... -2 C°
  • -1 ... -3 C°
  • 58.0869р. - 0.0688
  • 67.677р. - 0.0337
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

Движение по трассе М5 в Челябинской области осуществляется в обычном режиме

02.11.2017 г. 14:27

Движение по трассе М5 в Челябинской области осуществляется в обычном режиме
Фото с сайта tatar-inform.ru

Актуальную информацию о дорожной обстановке сообщили в управлении федеральных дорог "Южный Урал".

Сегодня, 2 ноября, утром в соцсетях появилась информация о затруднении движения в районе Сима. По данным управления, на участке от границы с республикой Башкортостан до Сима упала видимость из-за обильного снегопада, что привело к снижению скорости движения. Информация об этом была актуальна с 8 до 10 часов утра. Сейчас движение на данном участке и на всей трассе М5 осуществляется в обычном режиме.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.11.2017 г.»

Новости на эту тему