В Челябинске специально для Путина и Назарбаева откроют выставку

Фото с сайта kremlin.ru

Экспозиция "Опорный край державы" расскажет об истории и потенциале Южного Урала. Проект будет включать девять направлений. Среди них "Индустриализация", "Танкоград", "Атомный проект", "Аркаим".

«В экспозицию в общей сложности войдут более 500 экспонатов, которые приедут из разных городов нашей области – Миасса, Аши, Сима, закрытых городов, а также из соседней, Свердловской области. Специально изготавливается выставочное оборудование, витрины. Могу заверить, что такого масштабного проекта у нас еще не было», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Открытие выставки состоится 9 ноября - в тот день, когда в Челябинск приедут президент России Владимир Путин и глава республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Они примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Выставка, которую откроют на заводе "Конар", продолжит работу и после мероприятия.

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Все новости за 02.11.2017 г.»