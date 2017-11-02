На трассе М5 образовалась многокилометровая пробка

Фото с сайта xakac.info

Стоят машины на участке около города Сима в оба конца. По информации участников группы "Пробка на трассе М5 в Челябинской области и РБ" в соцсети "ВКонтакте", затор растянулся на три километра. Сообщения о затруднении движения появились около двух часов назад.

В горной части области идет снег, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадки в регионе не прекратятся. Предстоящей ночью ожидается снег, слабый гололед. Температура воздуха при прояснении опустится до -10 градусов. Снег с дождем будет идти также в пятницу и выходные, сообщили в челябинском гидрометцентре.

В управлении МЧС из-за осадков и сильного ветра на сегодняшний день, 2 ноября, объявили экстренное предупреждение.

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