Движение транспорта на Свердловском проспекте перекроют на время Крестного хода в День народного единства

Фото с сайта mitropolia74.ru

Мероприятие, намеченное на 4 ноября, будет посвящено празднику Казанской иконы Божией Матери. Сначала в Свято-Симеоновском кафедральном соборе пройдет торжественное богослужение. Оно начнется в 9:30 и завершится в 11:00. После этого участники, которых ожидается около 3 тыс., построятся в колонну и пройдут по Свердловскому проспекту. К 11:45 они приблизятся к конечной точке – храму Александра Невского на Алом поле.

На время шествия будет приостановлено движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города. Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

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