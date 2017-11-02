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МРЭО ГИБДД в Челябинске будет работать в праздничный выходной
02.11.2017 г. 11:58
Фото с сайта superomsk.ru
Дополнительный день обслуживания автомобилистов назначен на понедельник, 6 ноября. Работать отдел будет с 8:30 до 17:30.
В пресс-службе управления МВД по региону отметили, что 25 октября были технические сбои с программным обеспечением в МРЭО ГИБДД. Пришедшие в отдел люди не могли зарегистрировать транспортные средства. Неполадки были устранены, и после этого было принято решение устроить дополнительный рабочий день.
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