  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • 0 ... +2 C°
  • 58.1557р. + 0.0378
  • 67.7107р. + 0.0673
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

МРЭО ГИБДД в Челябинске будет работать в праздничный выходной

02.11.2017 г. 11:58

МРЭО ГИБДД в Челябинске будет работать в праздничный выходной
Фото с сайта superomsk.ru

Дополнительный день обслуживания автомобилистов назначен на понедельник, 6 ноября. Работать отдел будет с 8:30 до 17:30.

В пресс-службе управления МВД по региону отметили, что 25 октября были технические сбои с программным обеспечением в МРЭО ГИБДД. Пришедшие в отдел люди не могли зарегистрировать транспортные средства. Неполадки были устранены, и после этого было принято решение устроить дополнительный рабочий день.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.11.2017 г.»

Новости на эту тему