МРЭО ГИБДД в Челябинске будет работать в праздничный выходной

Фото с сайта superomsk.ru

Дополнительный день обслуживания автомобилистов назначен на понедельник, 6 ноября. Работать отдел будет с 8:30 до 17:30.

В пресс-службе управления МВД по региону отметили, что 25 октября были технические сбои с программным обеспечением в МРЭО ГИБДД. Пришедшие в отдел люди не могли зарегистрировать транспортные средства. Неполадки были устранены, и после этого было принято решение устроить дополнительный рабочий день.

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