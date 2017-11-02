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К поискам пассажиров утонувшей на Аргазях лодки планируют привлечь вертолет Ми-8
02.11.2017 г. 11:23
На месте происшествия находятся водолазы, задействованы беспилотники. Готовы к реагированию аэромобильные группировки управления МЧС.
Лодка с семью пассажирами перевернулась на Аргазях в среду, 1 ноября. Компания каждый год приезжала на водоем, чтобы помянуть утонувших там несколько лет назад друзей. Пять человек сели в лодку, в полукилометре от берега судно перевернулось и люди оказались в воде. Рядом рыбачили двое мужчин, как выяснилось позднее, - полицейские из Карабаша. Они забрали пострадавших в свою лодку, но из-за перегруза и сильных волн она быстро наполнилась водой и утонула.
Двое человек смогли спастись, им оказали всю необходимую помощь. Остальных ищут, на данный момент найдена одна женщина - ее тело прибило к берегу. На месте трагедии четыре группы водолазов, полицейские, волонтеры, психологи, специалисты используют беспилотники. К операции могут привлечь вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС.
Губернатор Челябинской области распорядился оказать материальную помощь семьям погибших. Поручения даны социальному блоку правительства, главе Челябинска Евгению Тефтелеву и главе Карабаша Олегу Буданову.
«Из этой трагедии должны быть сделаны самые серьезные, жесткие выводы. К гибели людей, к сожалению, в очередной раз привело халатное отношение. Это – не случайность, а именно грубейшее нарушение требований безопасности. Мои соболезнования семьям и родственникам погибших», - подчеркнул Борис Дубровский.
По предварительным данным, к трагедии привело пренебрежение правилами безопасности. Навигационный период официально уже закрыт, кроме того, в среду был сильный ветер, а погибшие и пострадавшие находились на водоеме без спасательных жилетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Погибшие - жители Карабаша и Челябинска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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