Все по-взрослому. Детей в Челябинске погружают в профессии сотрудника ДПС, медсестры, металлурга, сантехника

Автор фото: Алиса Ческидова

Предприниматели создали костюмы для профориентации с малых лет. Игровые наборы позволяют детям сделать первые шаги к выбору будущей профессии. Зачем предприниматели запустили такое производство в Челябинске, когда магазины заполнены аналогичными импортными товарами? И при чем здесь аутсорсинг?

Говорим об этом сегодня, 2 ноября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

Автор фото: Алиса Ческидова

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – руководитель ООО ТД «Игрушка-Челябинск» Лилия Ершова

Эксперт премии – первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова

Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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