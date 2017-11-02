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Четыре оператора связи подключились к системе «112» в Челябинске

02.11.2017 г. 09:57

Четыре оператора связи подключились к системе «112» в Челябинске
Фото с сайта inmozhaisk.ru

Жители города теперь могут вызвать экстренные службы по единому номеру «112» со своих мобильных устройств. Раньше это можно было сделать только по проводным каналам связи. С системой работают Мегафон, Билайн, МТС и Теле2. Об этом сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

"Планируем, что в первом полугодии 2018 года на всей территории Челябинской области Система-112 заработает в опытной эксплуатации, и дозвониться можно будет с помощью любого оператора связи", – сказал министр.

Система «112» создается на всей территории Южного Урала на базе единых дежурно-диспетчерских служб и регионального Центра обработки вызовов. Оператор вносит принимаемую информацию в электронную карту и по сети направляет в одну или сразу в несколько экстренных оперативных служб. На всю операцию по приему, обработке и передаче звонков должно уходить не больше 65 секунд.

 

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