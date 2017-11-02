Борис Дубровский потребовал в Стратегии-2035 учесть насущные интересы людей

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор поручил скорректировать приоритеты в документе, который сейчас находится в стадии разработки. Глава региона жестко отреагировал на замечания, высказанные в ходе обсуждения Стратегии. Так, министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова подняла вопрос отсутствия в списке приоритетов темы защиты окружающей среды.

«Нам нужно перевернуть пирамиду приоритетов, чтобы во главе встал человек. Акценты должны быть расставлены таким образом: на первом месте – общество, потом – бизнес и только в самом конце – власть. Когда во главе угла - человек, тогда все становится на свои места. И нужно отвечать основным общественным запросам: на чистый воздух и воду, качественную медицину и образование», – прокомментировал Борис Дубровский.

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