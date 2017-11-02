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Люди из утонувшей лодки каждый год ездили на Аргази поминать погибших там друзей
02.11.2017 г. 09:13
Компания из пяти человек в среду, 1 ноября, на "Казанке" отплыла от берега на 500 метров, судно перевернулось, и люди оказались в воде. Рядом рыбачили двое полицейских из Карабаша, они забрали пострадавших, но через некоторое время из-за волн и перегруза лодка наполнилась водой и утонула.
Двое человек смогли доплыть до берега, на одном из них был спасательный жилет. Поиски остальных, в том числе двоих полицейских, продолжаются. Тело одной женщины прибило к берегу, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. На месте происшествия находятся в том числе две группы водолазов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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