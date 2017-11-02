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В МВД сообщили о гибели полицейских в перевернувшейся лодке на Аргазях
02.11.2017 г. 08:49
Сотрудники МВД находились на втором судне и пришли на помощь пострадавшим. Трагедия произошла в среду, 1 ноября. Пять человек на небольшой лодке отплыли на полкилометра от берега, из-за волны судно перевернулось. Рядом рыбачили двое полицейских, они забрали упавших в воду людей и поплыли к берегу. Но из-за перегруза и сильных волн лодка быстро начала наполняться водой и утонула.
Двое человек из первого судна спаслись, на одном из них был жилет. Поиски остальных продолжаются, на данный момент найдена женщина - ее тело прибило к берегу.
По информации регионального управления МВД, рыбаками оказались двое сотрудников карабашского отделения полиции. Как сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, компания, которая находилась в первой лодке, каждый год ездила на Аргази поминать утонувших там несколько лет назад друзей.
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