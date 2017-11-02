Из Бахрейна депортировали женщин, вербовавших секс-рабынь в Челябинской области

Фото с сайта 74.мвд.рф

Задержанных обвиняют в торговле людьми. Как сообщили в МВД России, две женщины 28 и 32 лет в течение шести лет, с 2011 по 2016 год вербовали девушек на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края. Затем их отправляли в Бахрейн. Там потерпевших встречали соучастники, которые забирали паспорта и незаконно удерживали за границей. Под угрозой физической расправы девушек заставляли заниматься проституцией.

Участников преступной группы искали по линии Интерпола. В августе стало известно, что обе женщины находятся в Бахрейне, где их и задержали.

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Все новости за 02.11.2017 г.»