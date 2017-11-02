Челябинск
- 0 ... +2 C°
- 58.1557р. + 0.0378
- 67.7107р. + 0.0673
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Из Бахрейна депортировали женщин, вербовавших секс-рабынь в Челябинской области
02.11.2017 г. 08:20
Фото с сайта 74.мвд.рф
Задержанных обвиняют в торговле людьми. Как сообщили в МВД России, две женщины 28 и 32 лет в течение шести лет, с 2011 по 2016 год вербовали девушек на территории Удмуртии, Челябинской области и Пермского края. Затем их отправляли в Бахрейн. Там потерпевших встречали соучастники, которые забирали паспорта и незаконно удерживали за границей. Под угрозой физической расправы девушек заставляли заниматься проституцией.
Участников преступной группы искали по линии Интерпола. В августе стало известно, что обе женщины находятся в Бахрейне, где их и задержали.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 05.05.2017 г. Экс-сотрудники МЧС и МВД получили условные сроки за содержание борделя в Кыштыме
- 10.11.2016 г. В Кыштыме осудили сутенершу, которая брала с клиентов по 2 тыс. рублей в час
- 24.10.2016 г. Суд в Челябинске постановил закрыть 20 сайтов с проститутками
- 08.08.2016 г. Двух африканских проституток депортировали из Челябинской области через Стамбул
- 21.06.2016 г. Банда сутенеров в Челябинске похищала девушек, наносила им увечья и насиловала в саунах