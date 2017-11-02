Лодка с пассажирами перевернулась на Аргазях из-за перегруза

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На судне находилось семь человек, кроме того, на озере были сильные волны, которые и сейчас затрудняют поиски людей.

Все произошло в среду, 1 ноября. Пять человек на небольшой лодке "Казанка" отплыли на 500 метров от берега, из-за волны судно перевернулось. Рядом находилось еще одно, в котором были двое, они забрали пострадавших и отправились в сторону берега. По предварительным данным, когда до него оставалось 100 метров, лодка не выдержала и также опрокинулась. Два человека из первой лодки смогли доплыть до берега. Остальных сейчас ищут спасатели. Организована работа психологов.

"Навигационный период Челябинской области официально закрыт 15 октября. Однако это не отпугнуло людей выйти на небольшой лодке судно на водоем. Еже одним негативным фактором стало отсутствие спасательных жилетов на некоторых из пострадавших", - сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области.

Все подробности происшествия устанавливают следователи.

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