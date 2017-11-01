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Челябинское УФАС завело дело на лжедилера «Камаза»
01.11.2017 г. 17:26
Фигурантом стала местная компания «КамазАвтоМаркет». Она распространила на одном из сайтов информацию о том, что является дилером автомобильной корпорации и работает от имени ПАО «Камаз» со всеми необходимыми официальными полномочиями. При этом, как сообщил производитель грузовиков в УФАС, на территории Челябинской области официальными дилерскими центрами по обслуживанию выпускаемых им автомобилей являются совсем другие компании.
Кроме того, антимонопольная служба в действиях челябинской фирмы выявила признаки нарушения закона о защите конкуренции при использовании фирменного наименования. Оно оказалось сходным с камазовским до степени смешения. Заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела назначено на 9 ноября. Руководителей компании могут наказать штрафом от 12 до 20 тыс. рублей, а само юрлицо - штрафом от 100 тыс. до полумиллиона рублей.
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