В Челябинске в пятый раз пройдут «Необыкновенные елки» для особых детей

Фото с сайта pravmin74.ru

Праздничные мероприятия будут организованы 16 и 17 декабря в ледовой арене "Трактор". За два дня клуб "Наше место" проведет шесть новогодних елок. В организации праздника будут участвовать более 200 волонтеров и несколько десятков артистов.

"Необычные Елки — это настоящий тематический парк развлечений, где каждый ребенок находит себе занятие по душе: творческие мастерские, интерактивные зоны и игровые площадки, сказочные представления и концертная программа, аниматоры и ростовые куклы", — отметила координатор клуба "Наше место" Елена Гришнякова.

В данный момент идет сбор денег на покупку подарков для 1500 детей-инвалидов. На это необходимо около 530 тыс. рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.11.2017 г.»