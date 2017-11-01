В Челябинской области продолжит бушевать сильный ветер

Фото с сайта nm45.ru

Его отдельные порывы будут достигать 17-22 м/с. По данным челябинского гидрометцентра, в четверг, 2 ноября, на Южном Урале ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах дороги станут скользкими.

При сильных порывах ветра управление МЧС по Челябинской области рекомендует убрать вещи со дворов и балконов, закрыть окна, а также обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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