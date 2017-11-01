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Челябинская область стала лидером по числу благоустроенных парков, скверов и спортивных площадок
01.11.2017 г. 17:06
Регион признали лучшим в стране по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". В его рамках на Южном Урале реконструируют около 900 территорий, из которых 98 — это парки, скверы и спортивные сооружения. На данный момент благоустроено около 90% запланированных объектов в десяти городах и районах. Остальные будут приведены в порядок к концу года.
"Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы развивать городскую среду в регионе", — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Одним из самых масштабных проектов стала реконструкция стадиона в поселке Новосинеглазово, на которую было потрачено около 43 млн рублей. Также в рамках программы был построен городской сквер с фигурами героев повести "Маленький принц" в Сатке.
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