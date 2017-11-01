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На озере Аргази перевернулась лодка с пассажирами

01.11.2017 г. 17:02

На озере Аргази перевернулась лодка с пассажирами
Фото с сайта om-saratov.ru

В ней находилось пять человек. Это произошло днем сегодня, 1 ноября. Дюралевая лодка перевернулась в 50 метрах от берега Аргазинского водохранилища. К месту происшествия вызвали спасателей. В настоящее время уточняется количество пострадавших. Детей в лодке не было, сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области.

 

 

 

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