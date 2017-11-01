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Под Челябинском будущая учительница разделась ради дорогого смартфона
01.11.2017 г. 16:19
Это произошло в одном из ночных клубов Троицка. Организаторы вечеринки устроили конкурс на раздевание. Победителю пообещали подарить iPhone 7. Одна из девушек решила поучаствовать в розыгрыше смартфона и сняла с себя одежду, а затем и нижнее белье под восторженные свисты публики. Очевиды сняли это на видео и выложили в социальные сети.
По данным Life.ru, сотрудники педагогического колледжа, в котором училась девушка, увидели запись и приняли решение отчислить студентку. Также сообщается, что вместо обещанного iPhone 7 19-летней жительнице Челябинской области подарили дешевый смартфон.
Видео с сайта life.ru
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