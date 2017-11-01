Скорая помощь сбила мужчину на пешеходном переходе в Челябинске

Фото с сайта vk.com

Пострадавший получил травмы ног. Авария произошла сегодня, 1 ноября, ночью на Шоссе Металлургов. Пешеход находился на нерегулируемом переходе, когда на него наехала машина скорой помощи. В момент аварии мужчина был пьян. Его отвезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Все новости за 01.11.2017 г.»