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Скорая помощь сбила мужчину на пешеходном переходе в Челябинске
01.11.2017 г. 16:11
Фото с сайта vk.com
Пострадавший получил травмы ног. Авария произошла сегодня, 1 ноября, ночью на Шоссе Металлургов. Пешеход находился на нерегулируемом переходе, когда на него наехала машина скорой помощи. В момент аварии мужчина был пьян. Его отвезли в больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
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