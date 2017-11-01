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Первая на Южном Урале операция по пересадке сердца длилась шесть часов

01.11.2017 г. 15:45

Первая на Южном Урале операция по пересадке сердца длилась шесть часов
Фото с сайта marpravda.ru

Она прошла в челябинской областной больнице. Врачи оперировали 54-летнего жителя Миасса. Из-за застойной недостаточности сердце мужчины увеличилось в два раза и весило больше килограмма, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

"При подборе органа для пересадки необходимо, чтобы он был полностью здоров и соответствовал расположению основных артерий", — отметил главный трансплантолог минздрава региона Алексей Барышников.

В пересадке сердца челябинским врачам помогали коллеги из Екатеринбурга. В ближайшей перспективе медики планируют проводить такие операции по четыре-пять раз в год.

 

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