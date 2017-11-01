Челябинск
- +2 ... +4 C°
- 0 ... +2 C°
- 58.1557р. + 0.0378
- 67.7107р. + 0.0673
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Первая на Южном Урале операция по пересадке сердца длилась шесть часов
01.11.2017 г. 15:45
Фото с сайта marpravda.ru
Она прошла в челябинской областной больнице. Врачи оперировали 54-летнего жителя Миасса. Из-за застойной недостаточности сердце мужчины увеличилось в два раза и весило больше килограмма, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
"При подборе органа для пересадки необходимо, чтобы он был полностью здоров и соответствовал расположению основных артерий", — отметил главный трансплантолог минздрава региона Алексей Барышников.
В пересадке сердца челябинским врачам помогали коллеги из Екатеринбурга. В ближайшей перспективе медики планируют проводить такие операции по четыре-пять раз в год.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 31.10.2017 г. Около миллиарда рублей инвестировано в развитие челябинского медгородка
- 31.10.2017 г. В Челябинской области закупили 55 машин скорой с климат-контролем
- 30.10.2017 г. Заколовший пациентку врач сядет на скамью подсудимых
- 27.10.2017 г. В Челябинской области провели первую операцию по трансплантации сердца
- 26.10.2017 г. Шестилетняя девочка умерла от пневмонии в Еманжелинске