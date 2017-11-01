Челябинская область заключит специнвестконтракт с производителем полимерной упаковки

Фото с сайта www.econom-chelreg.ru

Особые условия для работы получит копейское предприятие "Интерпак". Об этом в ходе визита в город сообщил вице-губернатор Руслан Гаттаров. Компания является крупным производителем промышленной полимерной упаковки. Работает в Копейске с 2000 года. Основной вид продукции - мягкие контейнеры, представляющие собой мешки грузоподъемностью до 3 тыс. кг.

Губернатор Борис Дубровский уже одобрил подписание специнвестконтракта для следующего этапа развития производства. В ближайшее время Минпромторг будет рассматривать заявку этого предприятия. Завод сможет рассчитывать на особые преференции по налогу на прибыль и на имущество. Если заявку одобрят, в течение десяти лет "Интерпаку" будет гарантирована стабильность налоговых и регуляторных условий, сказал Руслан Гаттаров.

Фото с сайта www.econom-chelreg.ru

Директор завода "Интерпак" Олег Середенин отметил, что заключение специнвестконтракта позволит расширить производство и занять лидирующую позицию на рынке полимерной упаковки.

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