В Челябинской области откроют комплекс по шорт-треку

Фото с сайта gubernator74.ru

На его строительство выделят около 400 млн рублей. Средства планируют привлечь из федерального бюджета. Комплекс будет включать в себя крытый каток, игровые залы и гостиницу. О создании центра заявил министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер.

Также он отметил, что в 2019-2020 годах в области появится еще один крупный спортивный объект. Проект будет реализован на базе центра "Рифей". В следующем году там появится стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками и тренажерами. Также в "Рифее" планируют создать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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Все новости за 01.11.2017 г.»