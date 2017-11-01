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Половина жителей Челябинской области пользуются порталом госуслуг
01.11.2017 г. 14:02
Фото с сайта yakutiamedia.ru
Речь идет о южноуральцах старше 14 лет. На сайте gosuslugi.ru зарегистрировано около 1,5 млн жителей региона. По количеству "электронных граждан" Челябинская область занимает второе место на Урале.
Сегодня на портале доступно около 300 услуг. Его пользователи могут сэкономить не только время, но и деньги. Например, при оплате госпошлин действует скидка 30%. Высоким спросом пользуется услуга информирования о состоянии пенсионного счета. Также популярны сервисы по поиску работы и оформлению водительских прав.
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