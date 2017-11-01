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В ветхой школе под Челябинском на учителя упала доска
01.11.2017 г. 13:55
Еще на одного преподавателя обвалилась штукатурка во время урока. Все это произошло в школе поселка Петровский Красноармейского района, которая была построена в 1961 году. Учреждение в рамках проекта "Народная оценка качества" посетили эксперты ОНФ. Они обнаружили, что школа находится в критическом состоянии. В здании регулярно прорывает трубы, осыпается штукатурка и отсутствует отопление, а на стенах видны грибок и плесень.
"Администрация Красноармейского района уже пять лет обещает местным жителям построить новую школу. Однако, по данным общественников, заявок в областное министерство на строительство не поступало", — заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ Антон Неверов.
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
Активисты планируют обратиться в надзорные органы и профильные ведомства с просьбой заняться проблемами школы.
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