В ветхой школе под Челябинском на учителя упала доска

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Еще на одного преподавателя обвалилась штукатурка во время урока. Все это произошло в школе поселка Петровский Красноармейского района, которая была построена в 1961 году. Учреждение в рамках проекта "Народная оценка качества" посетили эксперты ОНФ. Они обнаружили, что школа находится в критическом состоянии. В здании регулярно прорывает трубы, осыпается штукатурка и отсутствует отопление, а на стенах видны грибок и плесень.

"Администрация Красноармейского района уже пять лет обещает местным жителям построить новую школу. Однако, по данным общественников, заявок в областное министерство на строительство не поступало", — заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ Антон Неверов.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Активисты планируют обратиться в надзорные органы и профильные ведомства с просьбой заняться проблемами школы.

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Все новости за 01.11.2017 г.»