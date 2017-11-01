- +2 ... +4 C°
- 0 ... +2 C°
- 58.1557р. + 0.0378
- 67.7107р. + 0.0673
Зарплаты южноуральцев в ближайшие два месяца могут увеличиться
01.11.2017 г. 13:53
В регионе ожидаются хорошие перспективы роста доходов. Такой прогноз дали сотрудники Финансового университета при правительстве РФ. Они рассчитали индекс экономических настроений населения за октябрь. На его основе эксперты обновили прогноз развития российской экономики и составили рейтинг регионов по перспективе роста зарплат.
Показатель "короткого" индекса, отражающего динамику потребительской активности и доходов населения, за последний месяц увеличился. Это говорит о том, что в России в ближайшие месяцы продолжится рост зарплат. Наибольшее увеличение ожидают в Амурской области, Бурятии, Чечне и Приморском крае. Южный Урал оказался в середине рейтинга. "Короткий индекс" Челябинской области составляет 3,2. У лидирующей Амурской области этот показатель равен 7,9. Это означает, что на Южном Урале также ожидается рост зарплат. Однако он будет не таким большим, как в регионах, которые находятся в вершине списка.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 30.10.2017 г. В Челябинской области зарплаты бюджетников пересчитали на миллиард рублей
- 07.09.2017 г. Стоматологу-хирургу в Челябинске предлагают зарплату до 200 тыс. рублей
- 06.03.2017 г. Борис Дубровский призвал работодателей поднять зарплаты сотрудникам
- 26.01.2017 г. В Челябинской области установили лимит зарплат главврачей
- 03.11.2016 г. Рекрутеры подсчитали, у кого в Челябинске самые большие зарплаты