Во время проведения одиночных пикетов к дольщикам «Речелстроя» никто не вышел

Фото предоставлено участниками акции

Акции проходили сегодня, 1 ноября, с 10 до 12 часов у резиденции губернатора, зданий минстроя, Законодательного собрания и администрации города. В руках у пикетчиков были плакаты с лозунгами "Пязок с деньгами — дольщик с долгами", "Губернатор, ты где? Дольщики в беде!" и "Речелстрой, дома дострой".

Фотографии предоставлены участниками акции

Дольщики также требовали обеспечить жесткий контроль за расходованием средств, которые были выручены от продажи земли на аукционе. Торги состоялись в конце сентября и позволили привлечь 171 млн рублей для достройки домов. Дольщики опасаются, что эти деньги пойдут не по назначению.

Фотографии предоставлены участниками акции

Как сообщается в "Инициативной группе "Чурилово Лейк Сити" в соцсети "ВКонтакте", дорожной карты до сих пор нет и многих покупателей квартир в проблемном микрорайоне все еще не внесли в реестр обманутых дольщиков.

Фотографии предоставлены участниками акции

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