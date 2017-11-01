Челябинск
- +4 ... +6 C°
- +2 ... +4 C°
- 58.1179р. + 0.2463
- 67.6434р. + 0.4255
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске состоится флешмоб «Обними дерево»
01.11.2017 г. 09:16
Фото с сайта kolomna-spravka.ru
Организаторы планируют привлечь внимание к сохранению городского бора. Акция будет проходить в пятницу, 3 ноября, с 12:00. Сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» совместно с волонтерским эко-движением «Время ЧЕ» проведут флешмоб «Обними дерево» на территории памятника природы. Участники будут собираться на тропе пенсионеров. Что конкретно будет происходить во время флешмоба, не сообщается. Однако по названию можно предположить, что челябинцам предложат обнимать деревья.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 18.10.2017 г. На проспекте Ленина начали высаживать деревья
- 17.10.2017 г. Мэр Челябинска потребовал разобраться в инциденте с уничтожением дерева-памятника в центре города
- 27.09.2017 г. Борис Дубровский поддержал идею лишать застройщиков лицензий за незаконные вырубки
- 19.09.2017 г. В Челябинске незаконно вырубили клены почти на 1 млн рублей
- 01.09.2017 г. У публичной библиотеки посадили клен Есенина и каштан Высоцкого