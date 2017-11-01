В Челябинске состоится флешмоб «Обними дерево»

Фото с сайта kolomna-spravka.ru

Организаторы планируют привлечь внимание к сохранению городского бора. Акция будет проходить в пятницу, 3 ноября, с 12:00. Сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» совместно с волонтерским эко-движением «Время ЧЕ» проведут флешмоб «Обними дерево» на территории памятника природы. Участники будут собираться на тропе пенсионеров. Что конкретно будет происходить во время флешмоба, не сообщается. Однако по названию можно предположить, что челябинцам предложат обнимать деревья.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.11.2017 г.»