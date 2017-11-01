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Жителя Копейска на три года отправили в колонию за наемничество на Украине
01.11.2017 г. 09:06
Также мужчину обвинили в экстремизме. В апреле 2014 года южноуралец связался с представителями батальона "Азов". Мужчина попросил включить его в состав полка для участия в боевых действиях на юго-востоке Украины. Ему назначили встречу на территории Мариуполя. Оттуда россиянина увезли в неизвестном направлении, где военные выяснили, что у мужчины нет необходимых боевых навыков. "Азов" отказался вербовать копейчанина, сообщили в пресс-службе Копейского городского суда.
Мужчина решил распространять национал-социалистические взгляды в интернете. В 2015 году он разместил несколько призывов к экстремистской деятельности на свой странице в соцсети "ВКонтакте". Суд признал жителя Копейска виновным по четырем статьям. Мужчину на три года и три месяца отправили в исправительную колонию общего режима.
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